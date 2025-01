A Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) realizou recentemente o sorteio inaugural de 2025 no Programa “Minha Nota Tem Valor para Vilhena”, consolidando o compromisso com a valorização do contribuinte e o incentivo à cidadania fiscal.

Neste ano, o programa promete ser ainda mais atrativo, com uma premiação total de R$ 230 mil, distribuídos em 20 sorteios ao longo do exercício.

Conforme explica a comissão organizadora, o objetivo do programa é estimular a emissão de notas fiscais no comércio local, promovendo o aumento da arrecadação tributária e a conscientização da população sobre a importância de exigir o comprovante fiscal. Além disso, a iniciativa busca fomentar o desenvolvimento econômico do município, beneficiando tanto os consumidores quanto os empresários.

Este ano, serão realizados cerca de 20 sorteios ao longo do ano, que incluem diversas premiações em dinheiro, 02 motos, 01 scooter e um carro. O próximo sorteio ocorrerá no dia 21/01 e o resultado será divulgado nas redes sociais oficiais do município.

Para concorrer aos prêmios, basta que o consumidor solicite a inclusão do CPF na Nota Fiscal de Serviços realizada em Vilhena. A cada nota registrada, o participante acumula pontos que são convertidos em números da sorte para os sorteios.

Para mais informações sobre o programa, consulte o site oficial da Prefeitura de Vilhena ou entre em contato com a Secretaria Municipal da Fazenda.