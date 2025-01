As quatro maiores empresas da bolsa brasileira, em Janeiro.25, foram: 1º. Lugar – Petrobras, com R$ 506,7 bilhões; 2º. Lugar, Itaú Unibanco, com R$ 284,5 bilhões; 3º. Lugar Weg, com R$ 223,4 bilhões e em 4º. Lugar a Vale, com R$ 219,9 bilhões.

Os números acima são um retrato do capitalismo brasileiro; são uma demonstração da riqueza nacional. A cada ano que passa, o comercio exterior do país aumenta; somos dependentes e influenciados pela comunidade financeira internacional.

Este início de ano está trazendo ao conhecimento de todos que o atual ranking das maiores empresas brasileiras está mudando. Uma nova e jovem empresa está assumindo a condição de terceira maior empresa brasileira, isto é, a Weg, com sede em Jaraguá do Sul-SC.

Enquanto a Vale enfrentou uma queda de 22,8% no valor de suas ações, impactada pela retração no mercado de commodities e pela desaceleração econômica global, a WEG registrou uma alta de 45,53%, impulsionada por sua atuação em mercados internacionais e pela expansão em setores como automação industrial e energia renovável (conforme publicado no Infomoney e Revista Exame de hoje).

Sem querer emitir juízo sobre estas duas firmas (Weg e Vale), não podemos omitir que a origem da Vale se deveu à descoberta de Carajás, com minério de altíssima qualidade, cujo processo de industrialização, impulsionou os negócios da Vale, inicialmente como estatal; posteriormente sendo privatizada.

A Weg, por outro lado, surgiu em Santa Catarina, fabricando motores elétricos de alta qualidade, a partir da união de três engenheiros elétricos, que acreditaram num sonho. Ela começou no Brasil e depois expandiu-se internacionalmente, conservando seu zelo pela qualidade, eficiência e competitividade.

Sessenta por cento das receitas da Weg provém do exterior, o que lhe proporciona uma exposição favorável ao dólar. Com custos de produção em reais e receitas majoritariamente em moeda estrangeira, a empresa consegue aproveitar movimentos cambiais para fortalecer suas margens.

A margem de lucro tradicional da Weg é 18,5% (Ebitda) ou lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. A propósito, qual é a margem de lucro obtida por sua organização? Interessante notar que a Weg não comentou as notícias acima, como é tradicional nessa organização. É impressionante como é inspirador o exemplo dos fundadores da Weg. Há enormes oportunidades à nossa frente. Como disse o poeta: Ainda não surgiram as barreiras que digam a gênio: daqui não passarás! Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.