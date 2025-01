A Câmara de Vereadores de Cerejeiras, no Cone Sul de Rondônia, aprovou em sessão extraordinária realizada no dia 10 de janeiro de 2025 o auxílio-alimentação em pecúnia no valor de R$ 1.450,00 por mês. A medida abrange os nove vereadores e cerca de 20 servidores, entre efetivos e comissionados.

O Projeto de Resolução nº 001/2025-CMC, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, promoveu alterações na Resolução nº 175/2024, que regulamentava o benefício. Com a aprovação, o município terá um custo adicional de R$ 504.600,00 por ano, exclusivo para atender a essa nova despesa.

A medida ocorre em uma cidade com 18.093 habitantes e economia voltada para a agricultura e pecuária. Os salários dos vereadores atualmente variam entre R$ 5.500,00 e R$ 7.500,00.

Além disso, um outro Projeto de Lei, o nº 003/2025, apresentado pelo Poder Executivo, propôs um reajuste de 7,5% no auxílio-alimentação dos demais servidores do município. O benefício, anteriormente fixado em R$ 800,00, passará a ser de R$ 860,00. O aumento foi justificado pelo impacto da inflação nos custos dos alimentos e pela necessidade de fortalecer o poder de compra dos servidores, contribuindo, indiretamente, para o comércio local.

As alterações no benefício alimentar entram em vigor com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2025. Segundo o Executivo, o reajuste visa garantir maior bem-estar aos servidores e fomentar o desenvolvimento econômico do município.

Essas decisões refletem um esforço conjunto da Câmara e do Executivo de Cerejeiras em atender às demandas de seus funcionários, considerando o cenário econômico atual e o impacto inflacionário nos produtos de primeira necessidade.