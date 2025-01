O presidente da Câmara Municipal de Vilhena, vereador Doutor Celso Machado (PL), encaminhou um ofício ao secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, solicitando esclarecimentos sobre os pagamentos relacionados às cirurgias eletivas realizadas em parceria com o Governo do Estado.

A solicitação visava obter informações sobre a situação financeira dos profissionais e equipes envolvidas nos procedimentos.

Em resposta, Wagner Borges informou que os pagamentos referentes às cirurgias eletivas realizadas entre agosto e dezembro de 2024 estão dentro do prazo estipulado, que é de 90 a 120 dias após o faturamento dos serviços. O secretário destacou que, com a liberação do orçamento estadual prevista para o dia 15 de janeiro de 2025, os valores serão quitados até o final do mês.

O projeto de cirurgias eletivas de Vilhena inclui procedimentos de alta complexidade, como cirurgias de quadril e coluna, não disponíveis em outras localidades de Rondônia. Apesar disso, as cirurgias foram temporariamente suspensas em dezembro de 2024 para evitar transtornos com os profissionais até que os pagamentos sejam efetivados.

Segundo Wagner Borges, o Governo do Estado empenhou um montante de R$ 6 milhões, assegurando a transferência dos valores pendentes nos primeiros dias úteis após a abertura do orçamento de 2025. Ele ressaltou o esforço conjunto entre a Prefeitura de Vilhena e a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

A Câmara Municipal de Vilhena reforçou a importância de manter a regularidade nos pagamentos e a transparência nas ações realizadas em parceria com o Estado, destacando o impacto positivo das cirurgias eletivas no sistema de saúde municipal.