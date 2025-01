Na última semana, foi realizada a primeira reunião para discutir o planejamento e os desafios da saúde pública no município de Vilhena.

Convocada pelo Promotor de Justiça João Paulo, a reunião contou com a presença de autoridades e sociedade civil com a participação de representantes do Conselho Municipal de Saúde, incluindo o presidente Leomar Gonçalves e Josiele Ortiz, além de integrantes da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, da Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo secretário Wagner Borges, e do Prefeito Delegado Flori.

Durante o encontro, que marcou o início de uma série de reuniões trimestrais, foram apresentados resultados preliminares sobre a gestão da saúde no município, bem como apontados os principais problemas que ainda precisam ser enfrentados. O Promotor João Paulo destacou os avanços significativos observados nos últimos dois anos, mas também enfatizou que precisamos continuar trabalhando para superar os desafios que persistem.

Entre as principais demandas apresentadas, foram discutidas ações voltadas para a ampliação e qualificação dos serviços de saúde, melhorias na gestão de recursos e no atendimento à população, além de estratégias para fortalecer a atenção básica. Para cada problema identificado, a Secretaria Municipal de Saúde se comprometeu a desenvolver, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia e os atores da sociedade civil, atividades e projetos que tragam soluções concretas.

O secretário de saúde, Wagner Borges, destacou a importância desse alinhamento entre as partes envolvidas. “Estamos comprometidos em atuar de forma transparente e integrada, buscando soluções que realmente façam a diferença no dia a dia da nossa população. Esse diálogo será essencial para garantir os avanços necessários na saúde municipal”, afirmou.

O Prefeito Delegado Flori também reforçou o compromisso da gestão com a saúde pública. “A melhoria da saúde é prioridade absoluta da nossa administração. Essa reunião é uma oportunidade de ouvir as demandas e alinhar as ações necessárias para um futuro ainda melhor”, disse.

Durante o encontro, foi definido que as reuniões acontecerão trimestralmente, com apresentação dos resultados alcançados, cobrança por soluções para os problemas e planejamento das ações futuras. A periodicidade foi estabelecida para garantir o acompanhamento contínuo das estratégias de saúde no município, promovendo transparência e integração entre os diferentes atores envolvidos.

A reunião inaugural encerrou com o compromisso de todos os presentes em trabalhar de forma colaborativa, consolidando esforços para construir um sistema de saúde mais eficiente e acessível em Vilhena. Esse marco inicial reafirma a importância de unir poder público, instituições de saúde e sociedade civil na busca por soluções que beneficiem diretamente a população vilhenense.