O Prefeito de Chupinguaia, Wesley Araújo (PP), vice-prefeito Eliezer Paraíso (PSD), vereadora Angélica Peralta (PP), e Secretário de Agricultura do Município, Ideney Dummer, estiveram reunidos na sexta-feira (10/01), em Vilhena, na sede da Secretaria Regional do Estado, para apresentar projetos estratégicos que busca fortalecer a agricultura familiar, junto ao Secretário Regional, Wesley Germiniano e o diretor regional da Emater Marcinho. O encontro teve como objetivo discutir possibilidades de parcerias que impulsionem a agricultura familiar no município.

Na ocasião, o prefeito Wesley Araújo e equipe foram recebidos pelo Secretário Regional do Estado Wesley Germiniano. A parceria entre o município de Chupinguaia e o Estado reforça o compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar do município, promovendo mais oportunidades para os produtores locais e garantindo alimentos de qualidade para a população. “Queremos mais produtos do pequeno produtor na mesa da população”.

Durante a conversa, foram abordados temas como linha de créditos para pequenos produtores do município, programas de capacitação e iniciativas à modernização das atividades agrícolas. O prefeito Wesley Araújo, destacou a importância do apoio da Emater e do Governo de Estado nesta iniciativa de seu mandato como prefeito, para alavancar o desenvolvimento rural e garantir mais oportunidades para as famílias que dependem da agricultura como principal fonte de renda.

A parceria da Emater e Governo de Estado através da Secretaria Estadual da Agricultura, também visa fortalecer a economia local, promovendo o crescimento sustentável do setor agrícola de Chupinguaia, enfatizou o Prefeito.

Com essas ações, a gestão municipal reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização do homem do campo.