O prefeito de Colorado do Oeste, Edinho da Rádio (PL), iniciou a semana acompanhando de perto as ações voltadas à recuperação de ruas no município.

Edinho esteve em locais no centro da cidade que passam por intervenções para corrigir danos na pavimentação asfáltica. O deputado Luizinho Goebel acompanhou o prefeito e apoiou as ações.

Os buracos nas vias, segundo o prefeito, são decorrentes de um serviço iniciado pela gestão anterior, que não foi concluído antes do período eleitoral. Com as chuvas intensas recentes, a situação se agravou, exigindo atenção imediata da administração municipal.

O deputado Luizinho Goebel garantiu o fornecimento de massa asfáltica para realizar os reparos. O material será usinado em Vilhena, no Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e utilizado assim que as condições climáticas permitirem a execução do serviço.

Edinho destacou que o trabalho só será realizado em dias de estabilidade climática, já que as chuvas dificultam a aplicação e aderência do asfalto. O objetivo é garantir que as ruas sejam recuperadas com qualidade, proporcionando mais segurança e conforto aos moradores de Colorado do Oeste.

O prefeito reafirmou o compromisso de acompanhar de perto as obras e trabalhar em parceria com o deputado Luizinho Goebel para agilizar a solução deste problema que afeta a mobilidade no município. A ação é mais um passo na busca por melhorias na infraestrutura urbana da cidade.

>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>