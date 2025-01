A Associação de Artes Marciais Champions Club, referência no karatê em Vilhena e região, está com matrículas abertas para o início de suas atividades em 2025.

Com uma estrutura moderna e professores qualificados, a academia oferece uma ampla grade de horários, com aulas em grupo ou personalizadas, atendendo alunos de todas as idades.

As turmas disponíveis abrangem as categorias baby (crianças pequenas), kid (infantil) e adulto, proporcionando oportunidades para iniciantes e atletas avançados. Com 100 m² de tatame, a estrutura garante conforto e segurança durante os treinamentos.

Reconhecida pela excelência, a Champions Club promove os benefícios das artes marciais, como disciplina, autoconfiança, saúde física e mental. A associação tem um histórico de sucesso, formando atletas que se destacam em competições regionais, estaduais e até internacionais.

Localizada na Avenida Melvin Jones, 1177, no bairro Cristo Rei, a Champions Club é o lugar ideal para quem deseja iniciar ou aprimorar suas habilidades no karatê.

Para mais informações sobre matrículas, horários e valores, entre em contato pelo telefone (69) 98413-6988. Não perca a chance de integrar essa equipe campeã!