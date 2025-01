No dia 28 de dezembro de 2024, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve presente no campo Somerão, localizado no distrito de Extrema, para realizar a entrega de chuteiras destinadas à juventude da região da Ponta do Abunã.

A ação faz parte do programa Talentos do Futuro, desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho, e contou com o aporte de R$ 100 mil em recursos provenientes de emenda parlamentar da deputada.

A solenidade de entrega foi marcada pela presença de aproximadamente 400 alunos matriculados no programa Talentos do Futuro, que atende jovens em toda a Ponta do Abunã com atividades esportivas e educacionais. O evento foi organizado por Valdecir Rodrigues Saci e Ananias Leonardelli, ex-jogador profissional de futebol e grande incentivador do esporte na região. Ambos são reconhecidos por sua dedicação ao fortalecimento das práticas esportivas locais e por conduzirem projetos que visam oferecer oportunidades para crianças e adolescentes por meio do esporte.

Durante o evento, a deputada Taíssa Sousa destacou a importância de investir no esporte como ferramenta de transformação social. Segundo ela, proporcionar acesso a equipamentos de qualidade, como as chuteiras entregues, é um incentivo para que os jovens permaneçam engajados nas atividades esportivas e desenvolvam habilidades que podem abrir portas para o futuro.

“É gratificante ver o brilho nos olhos desses jovens, que sonham em seguir uma carreira no esporte ou simplesmente buscam no futebol uma forma de se desenvolver e se afastar de situações de vulnerabilidade. O programa Talentos do Futuro é um exemplo do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos por um bem maior”, afirmou a deputada.

O programa Talentos do Futuro, apoiado pela Prefeitura de Porto Velho, tem como objetivo principal fomentar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, utilizando o esporte como meio de inclusão social e formação cidadã. A entrega das chuteiras marca mais um passo importante nesse projeto, garantindo que os jovens da região da Ponta do Abunã possam participar das atividades com equipamentos adequados.

A entrega de chuteiras no Campo Somerão reforça o compromisso da deputada Dra. Taíssa Sousa com a valorização do esporte e a promoção de oportunidades para a juventude de Rondônia. Com ações como essa, ela segue fortalecendo seu trabalho parlamentar voltado para o desenvolvimento social e o incentivo a projetos que beneficiam diretamente a população.