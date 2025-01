A deputada federal Silvia Cristina será a nova presidente do PP em Rondônia. Em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, Silvia revelou detalhes sobre o processo de transição.

Segundo ela, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, a convidou três vezes para assumir o comando do partido no estado. Nas duas primeiras ocasiões, ela recusou. Porém, diante da pressão política e da necessidade de fortalecer a legenda, Nogueira oficializou sua nomeação como uma decisão da direção nacional.

Silvia ressaltou que sua entrada no PP foi avalizada por Ivo Cassol, com quem mantém uma relação de respeito e diálogo. Antes de aceitar a presidência, ela conversou com Cassol para alinhar a mudança. A deputada enfatizou que não há desavenças entre eles e que Cassol continua sendo uma liderança importante dentro do partido. Caso recupere sua elegibilidade, ele terá o apoio do PP para concorrer ao governo estadual em 2026.

De acordo com Silvia Cristina, sua gestão à frente do PP buscará ampliar a influência da legenda em Rondônia e fortalecer sua estrutura para as próximas eleições. A composição do diretório estadual foi mantida, e a meta é consolidar o partido como uma força política de destaque no estado.

Silvia assumirá oficialmente o comando do PP nesta quarta-feira (15), data que também marca seu aniversário. Durante o anúncio, Ciro Nogueira destacou que o partido deverá lançar candidatos tanto ao governo quanto ao Senado nas eleições de 2026, reforçando sua posição no cenário político regional.