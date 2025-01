Medicamentos e materiais para o Centro Cirúrgico de Guajará-Mirim foram disponibilizados após a indicação parlamentar da deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos).

O pedido, feito devido à grande demanda por atendimentos médicos na região, foi prontamente atendido pelo governador Marcos Rocha e pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), representada pelo secretário Jefferson Rocha. A entrega ocorreu no almoxarifado farmacêutico do município, onde a deputada, acompanhada do prefeito Fábio Netinho, do vice-prefeito Ricardo Maia e secretário municipal de saúde Márcio, oficializou o repasse.

Guajará-Mirim é uma região que enfrenta sérios desafios na área da saúde, com um sistema de atendimento frequentemente sobrecarregado e a escassez de recursos. A população muitas vezes se vê obrigada a se deslocar até a capital para tratamentos e procedimentos que não são oferecidos adequadamente no município. Como outros, esse déficit na infraestrutura de saúde levou Dra. Taissa solicitar ao governo para garantir a reposição de medicamentos e materiais essenciais.

A medida visa assegurar que o Centro Cirúrgico do município possa atender à crescente demanda de pacientes sem que a comunidade precise recorrer a longas viagens para buscar atendimento na capital. “A falta de materiais estava comprometendo o atendimento adequado à população. O apoio do governador Marcos Rocha e da Sesau é fundamental para que possamos manter o pleno funcionamento do Centro e garantir o acesso à saúde para todos na região”, afirmou Dra. Taissa.

Os moradores de Guajará-Mirim comemoraram a resposta rápida às necessidades da comunidade. Um morador da cidade, José Ribamar, expressou sua gratidão pela ação que beneficiará a saúde de todos na região. “Sou morador de Guajará-Mirim e, em nome de toda a comunidade, quero agradecer à deputada Dra. Taissa e ao governador Marcos Rocha por ouvir nosso pedido. A situação estava difícil, e com essa ajuda, agora podemos ficar mais aliviados”, expressou.