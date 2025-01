A construção de uma nova ponte mista em concreto e aço sobre o Rio Corumbiara, que liga os municípios de Corumbiara e Cerejeiras, está próxima de ser iniciada.

O projeto, que visa melhorar a infraestrutura local, foi viabilizado com a articulação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que garantiu um total de R$ 2,2 milhões para a obra. O recurso já foi empenhado, e nos próximos dias, a Prefeitura de Corumbiara receberá os valores para dar início ao processo licitatório da contratação de empresa que executará a construção da obra.

A nova estrutura tem como objetivo atender à crescente demanda do escoamento da produção agropecuária da região, especialmente de milho e soja, além de melhorar o transporte escolar. O montante total para a obra inclui R$ 1,8 milhão assegurados pelo deputado federal Lebrão (União Brasil) e R$ 438 mil obtidos como contrapartida da Prefeitura de Corumbiara, por meio do prefeito Leandro da Saúde (União Brasil), para resolver problemas de infraestrutura que afetam diretamente a mobilidade e o desenvolvimento da região.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância da obra para a região, que enfrenta sérios desafios devido à antiga ponte de madeira, que já não suporta o tráfego de carretas e obriga os motoristas a buscarem rotas alternativas. “A construção dessa nova ponte é uma grande expectativa para os moradores, sendo um marco para o fortalecimento da infraestrutura local e um impulsionador do desenvolvimento econômico e social, beneficiando Corumbiara e os municípios vizinhos”, afirmou o parlamentar.

Ezequiel Neiva também ressaltou a relevância da colaboração entre os diversos atores envolvidos no projeto. “A parceria com o deputado federal Lebrão e com a Prefeitura de Corumbiara foi fundamental para concretizar esse projeto. A construção da ponte representa um passo importante para o desenvolvimento agrícola e a melhoria da infraestrutura da região”, destacou o parlamentar.

A participação dos produtores rurais também foi importante para a viabilização da obra. Eles financiaram a elaboração do projeto e doaram os estudos técnicos necessários para o desenvolvimento da obra. “Os produtores rurais entenderam a urgência dessa obra e investiram no projeto, tornando sua realização possível”, completou Ezequiel Neiva.

Para o suplente de deputado federal, Wiveslando Neiva (União Brasil), o trabalho realizado trará um impacto positivo na região e reforça a importância de um representante que compreenda profundamente as demandas do Cone Sul. “Iniciativas como essa ressaltam a relevância da atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva, que, por meio de sua articulação, tem buscado investimentos fundamentais para melhorar a infraestrutura e atender às necessidades da população da região”, enfatizou.