Na manhã de quinta-feira, 16, um caminhão tombou em uma ponte localizada na Primeira Eixo, na linha Nova

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves, mas o incidente gerou preocupação devido à estrutura da ponte, que possui vigas finas, o que pode comprometer a segurança no trânsito local.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o secretário de Obras de Colorado do Oeste, Josemar Beatto, informou que a ponte, apesar de ser uma construção recente, apresenta uma estrutura considerada inadequada para suportar grandes cargas, como o caminhão envolvido no acidente. O veículo, que ficou entre os escombros da ponte, não causou vítimas, e os primeiros atendimentos foram feitos no local sem a necessidade de assistência médica especializada.

Beatto também comentou sobre as condições da infraestrutura, destacando que as vigas da ponte são muito finas e podem não ser ideais para suportar o peso de caminhões pesados. “Eu não teria coragem de liberar uma ponte com liga tão fina para cargas pesadas”, afirmou.

O secretário informou que o trabalho de remoção do caminhão está sendo feito com o auxílio de guincho e escavadeira hidráulica, e a expectativa é que o veículo seja retirado da ponte até o final do dia. No entanto, o acidente trouxe à tona a necessidade de melhorar a infraestrutura local, com urgentes reparos e a revisão das condições das pontes para garantir a segurança dos motoristas.

Autoridades locais, incluindo o prefeito e representantes estaduais, serão informados sobre o ocorrido e a expectativa é que medidas sejam tomadas para evitar novos acidentes na região. Além disso, os moradores e motoristas da localidade aguardam ações de melhorias nas pontes e vias, especialmente com as chuvas fortes que têm ocorrido nos últimos dias.

O município de Colorado do Oeste segue acompanhando o trabalho de remoção e espera que os danos à ponte sejam reparados em breve, minimizando os riscos e garantindo a segurança de todos.

