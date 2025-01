ANIVERSÁRIO DE BEATRIZ – MAMÃE E PAPAI No último dia 11, em Campo Grande/MS, minha netinha BEATRIZ TRAVENÇOLO SALVADORI comemorou seu aniversário de TRÊS ANINHOS, com os papais arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori e advogado Diogo Sant’Ana Salvadori auditor do TCE/MS. A festinha que reuniu seus amiguinhos da escola, familiares e amigos aconteceu na chácara dos papais na Cidade Morena.

ANIVERSÁRIO DE BEATRIZ – VOVÓ E TITIOS No último dia 11, em Campo Grande/MS, minha netinha BEATRIZ TRAVENÇOLO SALVADORI comemorou seu aniversário de TRÊS ANINHOS, com festinha na chácara dos papais arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori e advogado Diogo Sant’Ana Salvadori auditor do TCE/MS, e a vovó cantou os parabéns, assim como a titia materna advogada Fernanda Linhares Travençolo controladora interna da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/MS, com o esposo Alexandre Paulitsch. ANIVERSÁRIO DE BEATRIZ – VOVÓS E BISAVÓS No último dia 11, em Campo Grande/MS, minha netinha BEATRIZ TRAVENÇOLO SALVADORI comemorou seu aniversário de TRÊS ANINHOS. Na foto a aniversariante com os bisavós paternos Zegomar Brum Sant’Ana e Waldemar Gomes Sant’Ana, e os avós paternos Arlene Sant’Ana Salvadori e Anselmo Francisco Salvadori.

ANIVERSÁRIO DE BEATRIZ – TITIOS E PRIMINHA No último dia 11, em Campo Grande/MS, minha netinha BEATRIZ TRAVENÇOLO SALVADORI comemorou seu aniversário de TRÊS ANINHOS. Na foto a aniversariante com a titia paterna Danuza Sant’Ana Salvadori Mochi e seu esposo César Mochi e a filhinha Manuela.

ÓTIMOS MOMENTOS No último dia 11, em Campo Grande/MS, no aniversário da minha netinha BEATRIZ TRAVENÇOLO SALVADORI uma pausa para foto descontraída com minhas filhas Fernanda Linhares Travençolo e Bruna Linhares Travençolo Salvadori nas pontas, Deise Ottobeli e sua cunhada Arlene Sant’Ana Salvadori.

25 ANOS – SICOOB FRONTEIRAS 25 ANOS CONQUISTANDO FRONTEIRAS com agências em RONDÔNIA, MATO GROSSO e MATO GROSSO DO SUL. Merece destaque as ações de seus colaboradores, com cooperação, responsabilidade, determinação, dedicação, foco, planejamento, estratégia, energia, disposição, persistência, resiliência, disciplina, enfim, buscam evoluir sempre mais, através da troca de experiências, vivências e conhecimento, incentivados pela presidência e diretoria da renomada cooperativa financeira.

CONCESSIONÁRIAS PSV CACOAL e ROLIM DE MOURA Na foto a diretora MARCIA GRONER e a gestora de vendas RUTE MANDRICK das concessionárias PSV CACOAL e ROLIM DE MOURA do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

CONFRATERNIZAÇÃO DA PSV – LUKAS PRADO Registrei na tradicional Confraternização de Final de Ano das concessionárias PSV CACOAL e PSV ROLIM DE MOURA comandadas pela empresária Poliana Miranda do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, o consultor de vendas LUKAS PRADO da PSV CITRÖEN e PEUGEOT com o filho Davi Ângelo Prado Veloso.

CONFRATERNIZAÇÃO DA PSV – ANDRÉ DOTTO PACHECO Registrei na tradicional Confraternização de Final de Ano das concessionárias PSV CACOAL e PSV ROLIM DE MOURA comandadas pela empresária Poliana Miranda do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, o consultor de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO da PSV GWM em Cacoal, com a esposa Juliana Miranda Furtado e a mãe Maria José Meyer Dotto.

CONFRATERNIZAÇÃO DA PSV – SUELI RIBEIRO Registrei na tradicional Confraternização de Final de Ano das concessionárias PSV CACOAL e PSV ROLIM DE MOURA comandadas pela empresária Poliana Miranda do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, a consultora de vendas SUELI RIBEIRO da PSV FIAT com o esposo médico veterinário Rodrigo Belchior.

REVISTA MARISA LINHARES – KRIARTES Comunicação Visual Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o empresário MARCIO GREICK MAIA da empresa KRIARTES Comunicação Visual com 24 ANOS de atividades em Cacoal/RO, onde aplica a mais atual tecnologia, como impressão látex. A empresa segue a tendência mundial ecologicamente correta.

REVISTA MARISA LINHARES – TV SURUÍ e RADIO MASSA FM 90,3 Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o empresário VALDECI LOPES da TV SURUÍ CANAL 15.1 retransmissora TV CULTURA e diretor da RADIO MASSA FM 90,3 empresas reconhecidamente como duas grandes marcas de prestígio junto à comunidade Cacoalense. Juntas ou separadas são detentoras de expressiva audiência, tanto em canal aberto quanto na internet.

REVISTA MARISA LINHARES – AGÊNCIA DEFINE Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para os empresários Diego Oliveira, Oseane Oliveira e Vitor Rodrigues da empresa AGÊNCIA DEFINE de Marketing e Gestão de Marca em Cacoal/RO, há 18 ANOS, com uma equipe dedicada e alinhada às tendências do mercado, e que continua em constante evolução oferecendo serviços que vão além do marketing tradicional.

REVISTA MARISA LINHARES – FONOAUDIÓLOGA ANA MARGARIDA PERES SILVA Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a fonoaudióloga ANA MARGARIDA PERES SILVA da clínica AUDIODONTO em Cacoal/RO, que tem como diferencial a perfeita integração entre seus profissionais, e a interação dos pais nos tratamentos, o que possibilita o desenvolvimento mais rápido dos pacientes, com dificuldade na aprendizagem. A Fonoaudióloga Ana Margarida atende em sua especialidade a linguagem oral, escrita, voz, fala e audição.