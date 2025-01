A construção da nova ponte sobre o Rio Jaru está em sua fase final, com a concretagem concluída e apenas a aplicação do pavimento asfáltico restante.

Com um investimento de R$ 25 milhões, destinado por meio de emendas parlamentares do deputado federal Lúcio Mosquini, a obra representa um marco de progresso e segurança para o município de Jaru, que é cortado ao meio pelo rio, ligando o Setor 8 ao restante da cidade.

Um elo de desenvolvimento e segurança

A nova ponte chega para atender as demandas de crescimento do município, trazendo modernidade e funcionalidade à travessia que liga os dois lados de Jaru. Com o aumento do fluxo de veículos devido à expansão das indústrias no Setor 8, os horários de pico, especialmente no fim do expediente, se tornaram os mais desafiadores para motoristas e pedestres.

Agora, a nova estrutura garante maior fluidez e segurança no trânsito. Com a inclusão de uma passagem exclusiva para pedestres e ciclistas, a ponte separará os diferentes tipos de tráfego, melhorando o acesso e promovendo tranquilidade para a população. Além disso, permitirá o transporte de cargas de forma mais eficiente, atendendo às necessidades da economia local.

Impacto econômico e social

Mais do que uma travessia, a nova ponte se consolida como um fator de desenvolvimento para Jaru, conectando seus moradores e impulsionando o crescimento regional. Ao facilitar o deslocamento entre os lados da cidade, a obra reforça o papel de Jaru como um polo estratégico na região.

O deputado federal Lúcio Mosquini, responsável por viabilizar os recursos para a construção, destacou a importância desse avanço para o município: “Essa ponte simboliza o compromisso com o progresso e a segurança da população. É uma realização importante para todos que dependem dessa travessia no dia a dia.”

Com a finalização da pavimentação asfáltica, prevista para acontecer muito em breve, a ponte estará pronta para atender os jaruenses, oferecendo uma travessia mais moderna, segura e funcional, preparada para atender às necessidades atuais e futuras da cidade.