A Polícia Militar de Cabixi atendeu na última terça-feira, 02, uma ocorrência na Linha 7, km 6,5, rumo Colorado do Oeste, onde dois irmãos foram encontrados mortos em avançado estado de decomposição.

Segundo informações repassadas à polícia, o caso foi denunciado por um sobrinho das vítimas, que relatou ter sido informado por uma testemunha de que a casa estava aberta e que não houve resposta ao chamar pelos moradores. O forte odor vindo do interior da residência despertou suspeitas, levando ao acionamento das autoridades.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que “Carlos” estava caído na sala, enquanto “Jacimar” foi encontrado no chão do banheiro. O sobrinho informou que Carlos tinha mobilidade comprometida devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e dependia dos cuidados de Jacimar.

A Perícia Criminal (POLITEC), foi acionada para realizar os procedimentos investigativos no local. Durante a busca por documentos, foram encontradas duas armas: uma espingarda Rossi calibre 20, com duas munições intactas, e uma espingarda de pressão CBC Monte Negro calibre 5.5, esta última localizada atrás da geladeira. Ambas as armas foram recolhidas para análise.

Além das armas, foi encontrada a quantia de R$ 1.015,00 no interior da residência, que também foi registrada pela perícia. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os corpos foram liberados para sepultamento, sob responsabilidade da funerária Centerpax.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Colorado do Oeste. As investigações seguem para determinar as causas das mortes e outros detalhes relacionados ao caso.