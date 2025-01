A deputada Ieda Chaves (União Brasil) apresentou, recentemente, duas demandas ao governo de Rondônia (IND N.º 10554/2024 e IND. N.º 10555/2024) para solucionar a problemática do acesso à água potável em comunidades do município de Machadinho d’Oeste.

As propostas visam à perfuração de poços artesianos e à instalação de uma caixa d’água no distrito de Estrela Azul, além da perfuração de um poço artesiano na comunidade ribeirinha.

Os serviços devem ser realizados pelas Secretarias de Estado do Desenvolvimento Ambiental e de Obras e Serviços Públicos (Sedam e Seosp, respectivamente). A ausência de água potável expõe os moradores a diversos riscos à saúde, como doenças de veiculação hídrica, e dificulta a realização de atividades básicas do dia a dia.

“A falta de abastecimento adequado limita a realização de atividades essenciais, como higiene pessoal, preparo de alimentos e irrigação de pequenas plantações que auxiliam na subsistência das famílias. A perfuração de poços artesianos e a instalação de uma caixa d’água representam soluções práticas e de impacto imediato para garantir o acesso à água tratada e de qualidade para a população local”, observou a parlamentar na Indicação.

A deputada justificou ainda a necessidade das obras, destacando que o acesso à água potável é um direito fundamental e está alinhado aos princípios de saneamento básico. “A implementação dessas infraestruturas hídricas é um investimento essencial para garantir justiça social e promover saúde pública”, acrescentou.



02 de Novembro

A comunidade ribeirinha, em particular, depende exclusivamente da água do Rio Machado, o que coloca em risco sua saúde e bem-estar. A perfuração de um poço artesiano nessa região é uma necessidade urgente.

“Agora, a expectativa é que as autoridades competentes analisem as solicitações e adotem as medidas necessárias para a realização das obras, garantindo assim o acesso à água potável para todas as comunidades envolvidas”, concluiu Ieda Chaves.