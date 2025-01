A Associação Brasileira de Odontologia em Rondônia (ABO-RO), localizada em Porto Velho, recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Saúde para criar o primeiro Programa de Residência em Odontologia em Saúde Coletiva do estado.

A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 15, por meio da Portaria nº 29 da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

O programa contará com 16 vagas para dentistas, sendo 8 ofertadas anualmente. Destinado a profissionais formados e inscritos no Conselho Regional de Odontologia, a Residência terá carga horária de 48 horas semanais, com duração de dois anos. Durante esse período, os residentes receberão bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde no valor de R$ 4.106,09 por mês.

Este será o único Programa de Residência exclusivo para dentistas em Rondônia e também o primeiro a ser implantado pela ABO em todo o país. A ABO-RO, que já se destaca na oferta de cursos de pós-graduação lato sensu em Odontologia no estado, reforça seu pioneirismo e compromisso com a qualificação profissional e a saúde pública.

De acordo com o presidente da ABO-RO, Dr. Marco Vasques, a autorização representa um marco para a instituição e para o estado. “A aprovação do MEC e do Ministério da Saúde atesta a excelência do ensino de pós-graduação da ABO e reforça nosso compromisso social com a população de Rondônia”, destacou. Ele também enfatizou que o programa prevê a realização de mais de 30.000 atendimentos à população de Porto Velho, beneficiando diretamente a comunidade local.

A iniciativa consolida a ABO-RO como referência em educação e saúde, alinhando-se às demandas de formação de profissionais especializados e à ampliação do acesso à saúde bucal em Rondônia.