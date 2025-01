Após receber diversas reivindicações de pacientes, servidores e profissionais de saúde que atuam no Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal (Heuro), o deputado Cirone Deiró apresentou ao governador Coronel Marcos Rocha a urgência de destinar recursos para obras de manutenção e melhorias na infraestrutura do hospital.

O deputado destacou a importância dessas melhorias para garantir condições adequadas de atendimento a pacientes, acompanhantes e servidores.

“Após convite da direção do Heuro, estive no local e constatei que a reivindicação dos servidores, profissionais de saúde e pacientes era justa e necessária”, afirmou Cirone. Para a execução das obras, foi liberado de forma imediata o valor de R$ 300 mil, e os trabalhos já devem ter início nos próximos dias. O deputado Cirone agradeceu ao governador e ao secretário Coronel Jeferson Rocha pela rápida resposta a essa importante solicitação, reafirmando o compromisso de sua equipe com a saúde da população rondoniense.

Além das obras de manutenção, Cirone informou que o secretário de Estado da Saúde, Coronel Jeferson Rocha, está atuando para resolver outras demandas relativas a pacientes e trabalhadores do Heuro. Um dos exemplos citados foi a autorização para a substituição dos aparelhos de ar-condicionado para o centro cirúrgico. Cirone também mencionou a troca das cadeiras de descanso dos acompanhantes, que deve ocorrer em breve.

De acordo com o secretário Coronel Jeferson Rocha, os recursos para a compra de móveis e cadeiras foram assegurados por meio de recursos liberados pela deputada Rosangela Donadon, do deputado Marcelo Cruz e Cirone Deiró. Além do Heuro, outros hospitais, como o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé e o Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal,