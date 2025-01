Uma família de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, está passando por momentos de angústia após o desaparecimento de sua gatinha de estimação, Mel. O incidente aconteceu durante uma parada para descanso no Posto Mirian 01 (Pódium), no último dia 07, em Vilhena.

O desaparecimento ocorreu após um susto provocado pelo barulho do eixo da carreta, que foi baixado pelo marido de Grasiela, fazendo com que a gata fugisse assustada. Desde então, a família tem se mobilizado para encontrar Mel. Grasiela está hospedada na casa de uma amiga próxima ao Posto Mirian e sai diariamente em busca do animal.

Grasiela Fátima Zappani, esposa de um caminhoneiro, retornou a Vilhena em busca do animal, motivada pelo estado emocional de sua filha de 13 anos, que sofre de depressão e é muito apegada à gatinha. Segundo Grasiela, a filha tem chorado constantemente e pedido pelo retorno de Mel.

Mel é descrita como uma gata arisca, que não costuma permitir ser pega por desconhecidos. Por isso, Grasiela acredita que, caso alguém a aviste, e não consiga pega-la, o ideal é que entrem em contato com ela antes de tentar capturá-la. A família oferece uma recompensa para quem encontrar Mel.

Se você viu Mel ou tem informações sobre o paradeiro dela, entre em contato com Grasiela imediatamente para ajudá-la a reunir a família e trazer conforto à filha que tanto sofre com a ausência da gatinha.

Mais informações (49) 9 9133-6091 – Grasiela / 69999182007 – Fernanda.

