O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), apresentou os resultados parciais das ações realizadas pela força-tarefa criada para combater os ataques promovidos por facções criminosas, especialmente na região do Residencial Popular Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho. Desde o início das operações, as medidas já resultaram em 14 prisões, sete apreensões de armas de fogo e mais de mil abordagens realizadas.

A força-tarefa foi organizada em resposta ao avanço da criminalidade e tem contado com a integração de diversas instituições: Polícia Militar, Polícia Civil, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Politec, Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Tribunal de Justiça (TJ) e Ministério Público. Além disso, há a colaboração de forças policiais de estados vizinhos, como Acre, Amazonas e Mato Grosso, reforçando o compromisso conjunto de enfrentar a violência.

O balanço das ações até o momento é significativo:

Abordagens realizadas: Mais de mil;

Mais de mil; Prisões efetuadas: 14;

14; Apreensões de armas: Sete armas de fogo retiradas de circulação;

Sete armas de fogo retiradas de circulação; Drogas apreendidas: 1 kg de entorpecentes;

1 kg de entorpecentes; Óbitos registrados: Quatro em confronto armado; sete homicídios decorrentes de ataques criminosos.

Entre as operações de destaque estão a prisão de quatro foragidos no bairro Orgulho do Madeira, a detenção de três indivíduos portando coquetéis molotov em Nova Mamoré e a captura de dois homens em Guajará-Mirim, acusados de planejar um ataque contra a prefeitura.

As ações de segurança têm recebido apoio direto do governador Marcos Rocha, que manteve diálogo com o Ministério da Justiça para garantir o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública. O vice-governador, Sérgio Gonçalves, também destacou o compromisso do governo de Rondônia em garantir a segurança da população, reforçando que o estado não recuará diante das investidas de facções criminosas.

O secretário da Sesdec, Felipe Vital, afirmou que as ações integradas e contínuas são fundamentais para a eficácia do combate à criminalidade. “Estamos atuando com estratégias integradas e contínuas para enfrentar qualquer ameaça à segurança pública. Os resultados alcançados em menos de 24 horas, com prisões e apreensões significativas, demonstram nossa determinação em garantir a ordem e a proteção da população”, declarou.

Com a força-tarefa em andamento, o governo de Rondônia reforça seu compromisso em enfrentar o crime organizado e garantir a segurança e tranquilidade dos cidadãos.

RELATORIO EVENTOS JANEIROok