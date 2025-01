Na madrugada desta sexta-feira, 17, o Corpo de Bombeiros de Vilhena foi acionado por populares após um veículo Fiat Palio ser encontrado em chamas no bairro Cidade Verde 4, próximo ao novo shopping da cidade.

A ocorrência foi registrada por volta das 1h30, e ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o automóvel já completamente tomado pelo fogo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o proprietário do veículo ainda não foi localizado. A identidade do dono será confirmada por meio da placa do carro, que sofreu perda total.

A Polícia Militar também foi mobilizada e esteve no local para iniciar as investigações. Ainda não se sabe se o incêndio foi causado de forma acidental ou criminosa. Câmeras de monitoramento instaladas na região poderão auxiliar na apuração do caso.

De acordo com relatos obtidos no local, um transeunte informou que o dono do veículo teria buscado ajuda em um estabelecimento comercial próximo para tentar apagar o fogo, mas, sem sucesso, deixou o local antes da chegada das autoridades.

