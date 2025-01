Uma situação alarmante tem deixado a família de Maria Lara Jonck, de apenas 2 anos, em um estado de angústia e apreensão.

Fabiany Ferro, mãe da menina, conta que está desde o dia 02 de janeiro em Porto Velho, no Hospital Infantil Cosme e Damião, aguardando um atendimento especializado para a filha, diagnosticada com abscesso renal, uma condição que requer intervenção médica urgente.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Fabiany relatou a angustiante situação que a família enfrenta. “Viemos com a esperança de que minha filha fosse atendida, mas estamos sem saber quando isso acontecerá. É difícil ver ela sofrendo e não ter médicos disponíveis”, desabafou Fabiany.

De acordo com a mãe, apesar da gravidade do quadro, a falta de um urologista, essencial para realizar a drenagem do abscesso renal, tem impedido a realização do procedimento.

Sem condições financeiras para custear uma cirurgia particular, Fabiany lançou uma “Vakinha Solidária” para arrecadar R$ 10 mil, valor necessário para a drenagem renal de Maria Lara. “Nos ajude doando, sua ajuda vale ouro neste momento. O que nossa filha precisa é urgente”, pediu Fabiany, que também agradece pelas doações e compartilhamentos.

As doações podem ser feitas via Pix, usando o e-mail jonckfabiany@gmail.com. Para mais informações, Fabiany pode ser contatada pelo telefone (69) 99601-8649.