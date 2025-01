Na manhã desta segunda-feira, 20, um incidente preocupante mobilizou a cidade de Candeias do Jamari. O advogado O advogado Jacó Eugênio de Souza foi encontrado em estado crítico em sua residência, rodeado por medicamentos, e encaminhado com urgência para uma unidade de emergência no município, onde permanece sob cuidados médicos e acompanhamento psicológico.

Jacó é conhecido por sua atuação nas campanhas eleitorais do prefeito Lindomar Garçon, tanto nas eleições suplementares de 2020 quanto em 2024. Recentemente, ele compartilhou áudios com amigos desabafando sobre sua situação, expressando frustrações com o prefeito e relatando dificuldades financeiras.

Natural do Cone Sul do Estado, Jacó é filho do ex-prefeito de Cerejeiras e ex-deputado estadual José Eugênio de Souza, o “Zigue”. Sua trajetória política e profissional tornou o caso ainda mais comovente para a comunidade local.