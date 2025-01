O Governo de Rondônia está com inscrições abertas para o programa “Meu Sonho”, uma importante iniciativa que visa apoiar famílias rondonienses na realização do sonho da casa própria. Com critérios acessíveis e benefícios variados conforme a faixa de renda, o programa busca melhorar a realidade habitacional de milhares de cidadãos no estado.

O valor do auxílio financeiro oferecido pelo programa é calculado com base na renda bruta mensal das famílias, sendo dividido da seguinte forma:

R$ 30 mil : Para famílias com renda de até R$ 2.850,00.

: Para famílias com renda de até R$ 2.850,00. R$ 25 mil : Para famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00.

: Para famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00. R$ 20 mil: Para famílias com renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8.000,00.

Os interessados devem atender aos seguintes requisitos:

Possuir cadastro no GOV.BR.

Ter mais de 18 anos.

Residir em Rondônia há pelo menos 5 anos, com comprovação.

Não possuir imóvel urbano ou rural em qualquer parte do Brasil.

Não ter sido beneficiado por programas habitacionais de qualquer esfera governamental.

Não ter restrições de crédito ou financiamentos imobiliários em andamento.

As inscrições para o programa estão abertas por tempo indeterminado e podem ser realizadas através do site oficial: rondoniasocial.ro.gov.br/meusonho/Inscricao.

O programa “Meu Sonho” representa uma oportunidade valiosa para os rondonienses que buscam garantir um lar digno e melhorar a qualidade de vida. Não perca a chance de participar e transformar o seu futuro.