Na tarde desta quinta-feira, 16, o secretário de Estado da Agricultura, Luis Paulo, visitou a redação do Extra de Rondônia para apresentar um panorama sobre o setor agrícola estadual e as metas do governo para os próximos anos.

O secretário Luis Paulo destacou os avanços alcançados pela agricultura em Rondônia, atribuindo o sucesso às políticas públicas voltadas especialmente para os pequenos produtores.

Segundo ele, o governo estadual tem investido em assistência técnica, capacitação e na distribuição de insumos como calcário e fertilizantes. “Esses esforços garantem sustentabilidade e aumentam a produção, preservando o meio ambiente e atendendo às demandas do mercado internacional”, afirmou o secretário.

De acordo com informações apresentadas por Luis Paulo, o café robusta produzido em Rondônia foi um dos grandes destaques de 2024, alcançando exportações de mais de 130 milhões de dólares e chegando a 109 países. “Hoje, o café rondoniense é comparado ao Arábica, consolidando-se no mercado internacional como um produto de excelência”, enfatizou.

Outro tema abordado foi a 12ª edição do Rondônia Rural Show Internacional, que acontecerá de 26 a 31 de maio de 2025, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. Segundo o secretário, a expectativa é superar os números de 2024, que contou com 276 mil participantes e gerou 4,4 bilhões de reais em negócios. “Estamos trabalhando para fortalecer ainda mais o evento, tornando-o referência nacional e internacional”, disse Luis Paulo.

Luis Paulo anunciou uma alteração importante: a data oficial para o início da colheita do café maduro foi alterada de 14 de abril para 14 de maio. Segundo ele, essa medida tem como objetivo incentivar a colheita de grãos mais maduros, promovendo maior qualidade ao produto e atendendo às exigências do mercado global.

O secretário aproveitou a ocasião para elogiar a gestão do governador Marcos Rocha, destacando seu compromisso com o setor agrícola e a visão estratégica que tem elevado Rondônia a novos patamares no agronegócio. “A parceria entre governo, produtores e instituições públicas e privadas tem sido essencial para o sucesso das nossas ações”, concluiu.