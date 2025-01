A Associação Deportivo Futsal lançou oficialmente o calendário da sua “Escolinha de Futsal”, um projeto que visa formar campeões dentro e fora das quadras. As inscrições são para crianças de 6 a 15 anos, com um custo mensal de apenas R$ 80. A iniciativa combina treinamento esportivo personalizado e suporte integral para crianças e adolescentes da cidade.

A Escolinha conta com professores credenciados, garantindo qualidade técnica no desenvolvimento dos alunos. Além disso, oferece uma série de vantagens, como treinamento personalizado, treino funcional com acesso gratuito no espaço Junior Oliveira, treino físico na Arena FUT-7 para melhorar a performance, atendimento psicológico para suporte emocional e motivacional, e atendimento médico com profissionais credenciados disponíveis para as necessidades dos alunos.

A iniciativa não visa gerar lucro, mas sim atender à população e proporcionar às crianças da cidade um ambiente saudável, seguro e motivador para o desenvolvimento esportivo e pessoal.

Pais e responsáveis interessados em inscrever seus filhos podem entrar em contato pelo telefone (69) 99989-3038. As vagas são limitadas, e a taxa mensal cobre exclusivamente os custos com os professores, enquanto todos os benefícios adicionais são oferecidos como parte do compromisso social da associação.

Com essa proposta completa e acessível, a “Escolinha de Futsal” da Associação Deportivo Futsal se consolida como um espaço de oportunidades para jovens talentos.