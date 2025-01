O deputado Cirone Deiró (União Brasil) disse, nesta segunda-feira (20), que as escolas estaduais do município de Cacoal também serão contempladas com obras de reforma e ampliação.

Segundo ele, as unidades de ensino devem receber, já a partir do início desse ano, investimentos de aproximadamente R$ 10 milhões. “É preciso reconhecer o trabalho do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de melhorar a qualidade das nossas escolas, em todo o Estado”, disse o deputado.

A Escola de Ensino Fundamental Honorina Lucas de Brito, localizada no Bairro Nova Esperança, em Cacoal, já está sendo contemplada com os serviços de reforma. A unidade foi criada há 37 anos e atende atualmente 300 alunos, do 6º ao 9º ano, em período integral. Segundo a diretora Lurdivânia Lacerda Evangelista, essa será a primeira grande reforma da unidade de ensino. Ela explicou que haverá investimentos na pintura, no forro, na quadra, no muro, na parte elétrica e nos banheiros dos alunos, além de adequações de espaços, contemplando setores como o da secretaria, orientação e prestação de contas. “Em nome de nossos alunos, dos pais e dos funcionários, gostaria de agradecer nosso governador e nosso deputado Cirone, que não medem esforços para contribuir com as ações na educação”, disse a diretora, acrescentando que “esses recursos vão fazer uma grande diferença na vida de nossos alunos”.

Segundo Cirone, as obras tiveram início no dia 7 desse mês e devem ser concluídas em 180 dias. O investimento inicial na unidade é de R$ 1 milhão e 300 mil. “Esses recursos que asseguramos, com o apoio do governador, vão garantir uma grande reforma na escola, melhorando o ambiente escolar e contribuindo com um ensino de qualidade”, disse.

O deputado já havia anunciado, há poucos dias, a viabilização de cerca de R$ 5 milhões para a realização de obras de reforma e ampliação nas escolas municipais de Cacoal. Os investimentos nas escolas do município contemplam desde a construção de salas de aula, a reformas, pinturas padronizadas, aquisição de equipamentos de tecnologia e execução de projetos artísticos e culturais. Há recursos também para a aquisição de veículos.