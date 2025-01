A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) encaminhou dois ofícios ao Superintendente Regional do DNIT em Rondônia, André Lima dos Santos, solicitando ações imediatas para resolver problemas críticos de infraestrutura na BR-364, uma das vias mais importantes do estado.

No primeiro ofício, Dra. Taíssa pede atualizações e uma previsão clara para a conclusão das obras de revitalização da BR-364 no trecho próximo ao entroncamento com a BR-425 e à Subestação Abunã da Energisa. A deputada destaca as condições precárias da via, marcada por buracos e deterioração, o que compromete o transporte de mercadorias, aumenta os custos logísticos e afeta diretamente a segurança dos motoristas. “Essa situação não pode continuar, pois prejudica a economia local e expõe a população a riscos inaceitáveis”, enfatizou.

Já no segundo ofício, a parlamentar solicita providências urgentes para reparar buracos e rachaduras na cabeceira da ponte sobre o Rio Mutum, localizada na mesma rodovia. Segundo Dra. Taíssa, a situação oferece perigo iminente, podendo levar a danos irreversíveis à estrutura e, consequentemente, comprometer a segurança de quem trafega pela ponte. A deputada alerta para o risco de acidentes graves e destaca a importância da via como rota estratégica para Rondônia e Acre.

“A situação da BR-364 ultrapassa os limites do aceitável. É urgente que o DNIT tome as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar da população, além de proteger a economia regional”, pontuou Dra. Taíssa.

Os dois ofícios reforçam o compromisso da deputada em buscar soluções rápidas e eficazes para os problemas que impactam diretamente os rondonienses. A expectativa é que o DNIT responda prontamente às demandas apresentadas, evitando maiores prejuízos à população e à infraestrutura estadual.