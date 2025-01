Buscando atender os anseios da população, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou ao governo de Rondônia a proposta de remoção dos quebra-molas instalados nas pontes sobre os rios Palha e Palhinha, na rodovia RO-267, no município de Castanheiras, além da instalação de placas de sinalização adequadas. Levy Tavares, então vereador e presidente da Câmara de Castanheiras, apresentou as demandas em 2024. A expectativa é que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER/RO) realize as devidas alterações.

A parlamentar, na IND N.º 10561/2024, argumentou que os redutores de velocidade, embora instalados com o intuito de garantir a segurança, têm dificultado o fluxo de veículos, prejudicando a mobilidade e expondo os motoristas ao aumento do risco de acidentes, devido à necessidade de frenagens bruscas e à falta de sinalização clara.

“A substituição dos quebra-molas por placas de sinalização apropriadas é uma solução técnica mais eficiente, que proporciona maior previsibilidade aos motoristas e melhora a organização do tráfego. Placas de advertência sobre a aproximação das pontes são suficientes para garantir que os condutores reduzam a velocidade com segurança”, defendeu Ieda Chaves.

A melhoria proposta no trecho da rodovia RO-267, segundo a deputada, atenderá a uma demanda da população local, que depende da via para suas atividades diárias, como transporte de mercadorias, deslocamento para escolas, unidades de saúde e comércio regional. “Uma infraestrutura rodoviária segura e eficiente é essencial para o desenvolvimento econômico e social do município de Castanheiras e para a qualidade de vida dos cidadãos que trafegam por essa via”, complementou.

Na mesma região, Ieda Chaves também apresentou a IND N.º 10562/2024, solicitando a instalação de quebra-molas na rodovia RO-267, sentido ao distrito de Jardinópolis, nas proximidades da rotatória que dá acesso à RO-135, em Castanheiras.

O documento informa que, atualmente, o trecho conta com um quebra-molas na saída da RO-135, via de acesso ao município de Castanheiras, contribuindo para a redução da velocidade e segurança no tráfego. Contudo, no sentido oposto, de Jardinópolis para Castanheiras, não há dispositivo similar, o que tem ocasionado situações de risco à segurança.

“A ausência do quebra-molas tem gerado alta velocidade dos veículos e exposto motoristas e pedestres a perigos desnecessários, além de já terem sido registrados acidentes no local. A instalação de um quebra-molas no referido trecho é uma medida simples, mas de grande impacto”, observou Ieda Chaves.