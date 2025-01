O deputado estadual Luizinho Goebel (PP), destinou e liberou a emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, que vai beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social do município, o recurso já está na conta especifica da prefeitura de Cacaulândia, é uma reivindicação do vereador Antônio Pereira da Silva (PP), conhecido como “Toninho”, para aquisição de cestas básicas, recurso importante que beneficiará 100 famílias, assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

O vereador Toninho, agradeceu o empenho o empenho do deputado Luizinho em olhar para essas famílias em situação de vulnerabilidade no município. “Sabemos que nem todas as famílias têm condições de comprar uma cesta básica, esse recurso liberado vem em boa hora, e através da Secretaria Municipal de Assistência Social, estará fazendo entrega para às famílias mais necessitadas essas cestas básicas, garantindo que a refeição possa ser servida em momentos difíceis que muitos passam, agradeço ao deputado por olhar por esta causa muito importante, como é o social”, disse o vereador Toninho.

O parlamentar reforçou seu compromisso com a comunidade de Cacaulândia e ressaltou a importância na liberação do recurso de emenda parlamentar para a aquisição das cestas básicas e unir esforços em momentos desafiadores. “Estamos aqui para representar e servir a população em situação de vulnerabilidade Socisl. Essa liberação do recurso é uma pequena demonstração do que podemos realizar quando trabalhamos em parcerias em prol do bem comum”, enfatizou Goebel