Entre os dias 17 e 19 de janeiro, Vilhena foi palco de uma experiência marcante que reuniu profissionais liberais e empresários de Vilhena e do Cone Sul.

A Imersão PHC, liderada pelo palestrante e treinador especialista em desenvolvimento humano Emerson Pinduka, trouxe uma combinação poderosa de conhecimento, ferramentas científicas e transformação pessoal em 30 horas intensivas de formação.

O termo PHC, que significa “Programmer Human Code”, reflete o foco do evento: reprogramar o código humano através de técnicas como Inventários de Perfil Comportamental, hipnose, Constelação Familiar – um método terapêutico que trabalha dinâmicas emocionais profundas – e PNL (Programação Neurolinguística), que otimiza padrões de comunicação e comportamento.

“O objetivo é treinar cada pessoa para acessar o seu potencial, compreender que o mapa não é o território e criar uma base sólida para transformações reais”, explicou Emerson Pinduka. Foram certificadas 25 pessoas durante o evento, que trouxe mudanças significativas na forma como os participantes enxergam a si mesmos e suas relações.

Gediones Vieira, empresário que participou ao lado da esposa, destacou a alegria de vivenciar a imersão em casal e de ver outros casais compartilhando essa jornada de autoconhecimento: “Não é só sobre ciência, é algo espiritual e muito poderoso. O que nós aprendemos aqui é algo que vai ficar marcado e com certeza vai ser perpetuado. Então venham, não tenham medo de se autoconhecer.”

Para Humberto Martins, assessor parlamentar, o evento foi “extraordinário”. Ele relatou que conseguiu identificar e destravar bloqueios que estavam estagnados por anos, e que agora tem clareza sobre novos passos a serem dados. “Foi mágico, foi o encontro das peças que estavam separadas. Com o método PHC, encontrei todas as respostas que estava buscando”, afirmou emocionado.

Marcos Fradimir, consultor de vendas, definiu os três dias como especiais: “Transformaram a minha forma de pensar e agir. Estou muito feliz por ter vivido isso e agradeço ao Emerson e à equipe pelo trabalho incrível.”

A imersão teve convidados como o mágico e ilusionista Lukas Kellar e participação especial da terapeuta Débora Lauermann conduzindo uma Constelação Familiar em um dos momentos mais comentados. Segundo ela, “Participar foi um sentimento constante de receber e doar. Foi emocionante ver as técnicas integradas gerando efeitos tão significativos em todos”. O vereador e empresário Elton Costa também elogiou a profundidade da experiência e comparou o processo a criar as fundações de uma casa sólida, pronta para sustentar novas escolhas e hábitos.

Diante do impacto da primeira edição e do número reduzido de vagas, a próxima Imersão PHC já está na agenda para abril, e a procura é tão intensa que há uma fila de espera. “Recebi muitos pedidos em cima da hora para inscrições, mas as vagas já tinham sido encerradas. Saímos dessa imersão com mais de 10 inscrições firmadas para o próximo PHC, e isso me enche de gratidão”, pontuou Emerson Pinduka.

O evento reforçou o poder de ferramentas científicas e vivências humanas na transformação pessoal e profissional. Mais do que um treinamento, a Imersão PHC se tornou uma oportunidade de mudança de vida. “O extraordinário acontece quando você escolhe agir, mesmo sem esperar pelo momento perfeito”, concluiu o treinador.

>>> Clique na imagem para ampliar >>>