Sabe a história do patinho feio? Enfrentava muitas dificuldades, sendo constantemente excluído, por um breve período Sérgio Gonçalves (União Brasil), desde secretário até se tornar vice-governador era o patinho feio, mas, nos últimos meses depois que virou cisne, começou aparecer de uma forma discreta, diferente do seu irmão Júnior Gonçalves, o vice-governador trabalha de forma discreta, simples, sem holofotes e percorrendo todo estado.

Mas agora com as eleições estaduais de 2026 batendo nas portas, parece que as coisas estão começando a mudar nos bastidores políticos. Com o governador Marcos Rocha (União Brasil) cumprindo muitas agendas a nível de estado e até Internacional, Sérgio tem ficado por muita das vezes como governador interino, e diga-se de passagem, conversas de bastidores fidedignas dizem que Rocha usaria essa estratégia para que Sérgio possa trabalhar nas entregas de emendas e projetos das prefeituras, fazendo com que ele seja visto, reconhecido e querido pelos prefeitos e vereadores.

Com a máquina na mão, Sérgio Gonçalves decidiu se movimentar e dar início às suas pretensões eleitorais, tem viajado bastante ao interior para fazer entregas de obras, etc. Sérgio com seu jeito empático e gentil conquista muitas pessoas, inclusive ele está sendo “cortejado” por diversos grupos que querem se unir a ele, então reforçando enquanto um faz a agenda o outro cresce o nome no estado. Convenhamos, Sérgio é um político diferente e as melhoras significativas nos indicadores econômicos do estado são resultados que avalizam o trabalho dele à frente da SEDEC, gostem os políticos tradicionais ou não.

Eu que vós escrevei Rayane Trajano, digo que Sérgio se acertar sua composição, começar a se alinhar com os deputados, trabalhar na abertura de espaço no governo, tem tudo para ser um calo nos demais concorrentes, afinal o patinho feio se desenvolveu e virou um cisne inteligente e articulado, em passos leves e tranquilos.

E aos poucos, com sutileza e carisma Sérgio, nosso Governador Interino está rodando todo o estado, se fazendo presente e ativo a todos que o procuram.