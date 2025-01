O senador Confúcio Moura anunciou um investimento de R$ 10 milhões para a construção de uma creche e uma escola no conjunto habitacional Morar Melhor II, em Ji-Paraná.

O evento, realizado na sexta-feira (17), contou com a presença do prefeito Afonso Cândido, da vice-prefeita Marley Munis, do deputado estadual Nim Barroso, além de vereadores e secretários municipais.

O projeto beneficiará cerca de 5.424 pessoas, com a construção de 1.456 unidades habitacionais. O prefeito Afonso Cândido destacou a importância da infraestrutura para a qualidade de vida das famílias. “A presença da creche e da escola dentro do conjunto habitacional vai melhorar o bem-estar e facilitar o acesso à educação para as crianças e suas famílias”, afirmou.

O deputado estadual Nim Barroso também ressaltou a relevância do investimento em educação. “Esse projeto será fundamental para proporcionar às crianças uma educação de qualidade e um futuro melhor.”

O engenheiro responsável, Arick Miranda, informou que a previsão de entrega das obras é para o final deste ano.

Confúcio Moura, ao anunciar os R$ 10 milhões via emenda parlamentar, enfatizou os esforços do Governo Federal para investimentos em áreas essenciais, como habitação, infraestrutura e obras paralisadas. Ele também destacou o trabalho conjunto com o ministro das Cidades, Jader Filho, que viabilizou a liberação de R$ 87 milhões para a retomada das obras do Morar Melhor II, que estavam paralisadas.

“O resultado desse trabalho conjunto é a realização do sonho da casa própria para cerca de seis mil pessoas”, afirmou o senador. Ele concluiu, ressaltando a importância de superar diferenças políticas para garantir o desenvolvimento do estado: “O foco deve ser sempre o bem-estar da população, sem espaço para divisões partidárias.”