Nos últimos dias, Rondônia enfrenta uma série de ataques violentos atribuídos a facções criminosas, principalmente na capital, Porto Velho, e em municípios como Ariquemes, Mirante da Serra, Alto Paraíso, Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari.

Ônibus urbanos e escolares foram incendiados, estabelecimentos comerciais destruídos, viaturas policiais danificadas e veículos particulares queimados, gerando pânico na população.

“É com grande pesar que testemunhamos nossa população refém de atos de violência que ameaçam a paz e a segurança de todos. Estou empenhada em buscar, junto ao governo federal, todo o apoio necessário para que possamos superar este momento crítico e devolver a tranquilidade às nossas comunidades”, destacou Cristiane Lopes.

Diante dessa grave crise, a deputada encaminhou ofícios aos Ministros da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, e da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, solicitando medidas emergenciais.

Ao Ministro da Defesa, Cristiane Lopes pediu a análise da possibilidade de disponibilizar tropas do Exército Brasileiro para apoiar as forças locais no combate à violência e na restauração da paz.

Já ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, a deputada agradeceu pela agilidade no envio da Força Nacional de Segurança, que já está em Rondônia, e solicitou a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Esses recursos são essenciais para custear as operações em andamento contra o crime organizado.

Em sua atuação parlamentar, Cristiane Lopes já destinou mais de R$ 1 milhão em emendas para a segurança pública, reforçando o compromisso com a proteção da população.

As autoridades locais têm intensificado as operações de segurança, enquanto estados vizinhos, como Mato Grosso, oferecem apoio logístico, incluindo helicópteros para reforçar o policiamento aéreo.

Cristiane Lopes reafirma seu compromisso com a segurança pública e destaca que continuará trabalhando para garantir que Rondônia receba o suporte necessário do governo federal, visando a proteção e o bem-estar de sua população.