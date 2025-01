O município de Corumbiara recebeu um importante apoio para a modernização de sua rede de ensino.

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a disponibilização de R$ 1.667.093,00 para a aquisição de lousas digitais e telas interativas, com o objetivo de transformar o ambiente educacional da cidade.

O valor foi empenhado e integra o Programa Leitura para o Futuro: Parceria pela Alfabetização, uma ação voltada para a melhoria do aprendizado nas escolas municipais. Os recursos foram solicitados por vereadores da cidade, incluindo Solon (União Brasil), Narcelio (PL), Isauro (DC), Bagunça Show (União Brasil) e o ex-vereador Zé Viola (União Brasil).

Desse total, R$ 1.119.093,00 serão investidos na aquisição de lousas digitais, que beneficiarão mais de 600 alunos e professores da rede municipal. As ferramentas terão um um papel fundamental na criação de um ambiente de aprendizado mais interativo e tecnológico, facilitando o acesso dos estudantes a conteúdos pedagógicos e incentivando o desenvolvimento de novas habilidades. Além disso, R$ 548 mil serão investidos na aquisição de telas interativas, que irão aprimorar o trabalho pedagógico nas escolas municipais, tornando o ensino mais dinâmico, participativo e inovador.

O deputado estadual Ezequiel Neiva expressou sua satisfação com o investimento em tecnologia para a educação de Corumbiara. Ele destacou a importância da parceria com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), e o prefeito Leandro da Saúde (União Brasil) para o avanço da educação no município. “Com esse aporte, damos um passo decisivo em direção a uma educação mais moderna, inclusiva e acessível aos estudantes do município. A parceria entre o governo estadual e a administração municipal é fundamental para criar um ambiente inovador, promovendo uma educação de qualidade e impulsionando a transformação social”, afirmou Ezequiel Neiva.

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), ressaltou a importância da educação no município de Corumbiara, lembrando que os investimentos têm sido uma prioridade para a região. “É com grande orgulho que vejo a educação de Corumbiara recebendo uma atenção especial do deputado Ezequiel Neiva. Investir no aprendizado e na formação de nossas crianças é investir no futuro da cidade”, disse Wiveslando.

O prefeito de Corumbiara, Leandro da Saúde, destacou a importância de um projeto que proporcionará acesso à tecnologia nas escolas, especialmente em um município com grande extensão territorial e dificuldades de transporte devido ao relevo e ao período chuvoso. “Com o uso de Chromebooks e uma plataforma digital, nossas crianças poderão acompanhar as aulas em tempo real, mesmo à distância. Além de garantir a inclusão digital, a iniciativa vai preparar os alunos para o mercado de trabalho, familiarizando os estudantes com a tecnologia desde cedo”, afirmou Leandro.