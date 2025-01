A Polícia Civil de Vilhena, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), está intensificando os esforços para capturar Tiago Almeida Santos, acusado de envolvimento no primeiro feminicídio registrado no município em 2025.

Nesta quarta-feira, 22 de janeiro, a Justiça decretou a prisão preventiva de Tiago, que está foragido.

O crime ocorreu na madrugada de 9 de janeiro, por volta de 1h30, nas proximidades do Piracolino, próximo à BR-364, sentido Vilhena/Porto Velho. A vítima, identificada como G.S., foi morta a facadas por Vagner Lima Taxi, em um ato caracterizado como feminicídio pela Polícia Civil devido à motivação relacionada ao gênero da vítima (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

Conforme as investigações, Tiago teve participação direta no crime. Armado com uma faca, ele intimidou testemunhas presentes no local, impedindo qualquer intervenção enquanto Vagner desferia os golpes fatais contra a vítima. Após o homicídio, ambos fugiram em um veículo e desde então não foram localizados.

Dada a gravidade do caso, a Polícia Civil intensificou as diligências e investigações, mas ainda não conseguiu encontrar os suspeitos. Para auxiliar nas buscas, a corporação divulgou a foto de Tiago Almeida Santos e solicitou a colaboração da população.

COMO AJUDAR

A participação da comunidade é fundamental para garantir a justiça e a segurança de todos. Denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelos seguintes canais:

Telefone: (69) 3322-3001 ou 197 (com opção de mensagens via WhatsApp);

Presencialmente: Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena;

Polícia Militar: (69) 3322-3935.

A Polícia Civil reforça que todas as informações serão tratadas com absoluto sigilo. A colaboração da sociedade é essencial para a solução do caso e a captura dos responsáveis.