A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde de segunda-feira (20), atendeu a um grave acidente de trânsito no município de Vilhena, na BR-364, Km 05.

A ocorrência envolveu um caminhão Volvo, conduzido por um homem de 53 anos, e uma motocicleta, pilotada por um motociclista de 24 anos.

Embora o atendimento a acidentes de trânsito seja uma das atribuições rotineiras dos agentes da PRF, este caso chamou atenção pela coragem e habilidade técnica demonstradas pela equipe. O motociclista, que havia colidido com a traseira do caminhão, encontrava-se gravemente ferido e caído na via. Reconhecendo a gravidade das lesões, os policiais prestaram cuidados pré-hospitalares ainda no local.

Seguindo os procedimentos do protocolo MARC 1 — treinamento voltado ao controle de hemorragias, manutenção de vias aéreas, descompressão de pneumotórax, selagem de feridas e prevenção de hipotermia — os agentes conseguiram estabilizar o motociclista ao conter o sangramento e garantir sua sobrevivência até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros Militar. O ferido foi então encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena.

A PRF, alinhada à sua missão institucional de proteção à vida, é amplamente reconhecida pela excelência no trabalho policial. Em 2024, dezenas de servidores foram capacitados em Atendimento em Primeiros Socorros (APS) por meio da universidade corporativa da PRF. No estado de Rondônia, a Superintendência Regional da PRF (SPRF-RO) deu um passo importante ao criar, em setembro de 2024, o Grupo de Atendimento Pré-Hospitalar (GAPH), composto por 27 membros distribuídos pelas delegacias do estado.

Para 2025, a previsão é de mais treinamentos e operações específicas que visem à qualificação do efetivo, reforçando o compromisso da PRF com o interesse público e a excelência institucional.