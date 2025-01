Na noite de terça-feira, 21 de janeiro, um ônibus da empresa Eucatur, que fazia o trajeto entre Vilhena (RO) e Juína (MT), foi tomado pelas chamas em um trecho da BR-174.

Apesar do susto, todos os passageiros e a tripulação conseguiram sair do veículo a tempo, e não houve registro de feridos.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista percebeu fumaça saindo da parte traseira do veículo e agiu rapidamente, parando o ônibus e orientando os ocupantes a evacuarem.

“Foi muito rápido. Tivemos tempo apenas de sair com as coisas que estavam à mão. Foi assustador, mas, graças a Deus, estamos todos bem”, relatou um dos passageiros.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas suspeita-se de uma falha mecânica. Apesar do prejuízo material, a prioridade foi garantir a segurança dos ocupantes.