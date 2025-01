Nesta quinta-feira, 23 de janeiro, uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de suspeitos envolvidos no homicídio de Flávio Rodrigo Mendes, de 47 anos, e na tentativa de assassinato de outra pessoa, baleada no mesmo atentado ocorrido na madrugada de hoje, em Vilhena (leia mais AQUI e AQUI).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, logo após o crime, uma equipe do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar identificou uma residência onde, possivelmente, estariam escondidos os suspeitos e o veículo utilizado na ação criminosa.

Diante disso, foi organizada uma operação conjunta com a Polícia Civil, que culminou na prisão do suposto autor do homicídio e de seus cúmplices.

No imóvel, além dos suspeitos e do veículo possivelmente usado no crime, foram apreendidas munições e drogas.