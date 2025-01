CONCESSIONÁRIA PSV FIAT – ENTREGA STRADA Registrei a emocionante entrega de um maravilhoso FIAT STRADA ao casal ARGEU e VANDELI BUSS SCHULZ da linha 11 em Cacoal, acompanhado dos filhos Gessica Buss Schulz, Elise Buss Schulz e Ismael Schulz com a esposa Idilaine Karoline, e das lindas netinhas Alice e Sofia, na concessionária PSV FIAT em Cacoal do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. A entrega foi feita pela atenciosa consultora de vendas SUELI RIBEIRO.

50 ANOS de ANA CLAÚDIA e JUSCELINO O salão de festas do Cacoal Selva Park foi palco de inesquecível festa do aniversário de 50 ANOS do casal empresário do ramo madeireiro e cafeicultor JUSCELINO e ANA CLAÚDIA TAKAHASHI BIANCHINI do KUMON Unidade Cacoal/RO, no último dia 18.

NIVER KELLY POLIZELLO Em Cacoal/RO, no último dia três, o salão de festas do Edifício Tucunaré foi palco da prestigiada festa dos 4.6 da empresária KELLY POLIZELLO das lojas CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA. Nas fotos com o esposo Nivaldo Pavão, o filho Felipe, e os pais Augusto e Zezé Polizello.

REVISTA MARISA LINHARES – SICOOB FRONTEIRAS Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a gerente Sandra Cristina de Relacionamento PF do SICOOB FRONTEIRAS.

REVISTA MARISA LINHARES – JR.RO Extintores e Sinalizações Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o empresário Josiel Junior Pereira da JR.RO EXTINTORES E SINALIZAÇÕES especializada em extintores e sistemas relacionados à prevenção de incêndios, empresa que se destaca no ramo buscando inovações de tecnologias avançadas, seguindo sempre as exigências das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia para melhor atender seus clientes.

REVISTA MARISA LINHARES – ORALCENTER Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a cirurgiã-dentista Maria Eduarda Macedo da renomada ORALCENTER, clínica em atividade desde 1978, fundada pelo primeiro dentista de Cacoal, seu pai Francisco Salviano Macedo. Em 2004, Maria Eduarda assumiu a direção da ORALCENTER, dando continuidade ao legado do pai.

ANIVERSÁRIO DE FABIANA RIBEIRO Em São José do Rio Preto/SP, FABIANA SOARES RIBEIRO comemorou com grande festa seu aniversário no salão de festas do Condomínio Golden Park Residence, no último dia dez, e foi prestigiada pela empresária Marcia Rosalino Ribeiro.

CASA & DECORAÇÃO Registrei na tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, as elegantes e antenadas VIVIANE PLAÇA e TANIA LIRA que foram conferir as novidades dos inúmeros showrooms.

GABRIEL MENDES EM TRANCOSO Em clima de férias, GABRIEL MENDES secretário de vendas da PSV FIAT CACOAL curte temporada em Trancoso na Bahia, onde aproveita as belezas das lindas praias, culinária e pontos turísticos.