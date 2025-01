Em 2024, Rondônia exportou US$ 2,6 bilhões, consolidando-se como o segundo maior estado exportador da região Norte.

Esse resultado histórico é reflexo direto da visão estratégica do Governo Marcos Rocha, que tem investido fortemente em infraestrutura, no incentivo ao agronegócio e na ampliação de mercados internacionais.

Os principais produtos que levaram Rondônia a esse patamar foram carne bovina (42%), soja (36%), milho (6,5%) e café não torrado (5%). O estado reafirma sua força no setor agropecuário, expandindo sua presença global e gerando impactos positivos na economia local.

O crescimento nas exportações não apenas movimenta bilhões, mas transforma a vida dos rondonienses, gerando empregos, fortalecendo o setor produtivo e impulsionando o desenvolvimento sustentável. O mundo reconhece Rondônia como um grande protagonista do agronegócio brasileiro.

A exportação de carne bovina alcançou US$ 1,16 bilhão, registrando um crescimento de aproximadamente 20% em relação a 2023. Esse salto expressivo se deve ao aumento no número de animais abatidos, que chegou a 3,1 milhões de cabeças. A China segue como o principal destino da carne bovina rondoniense, reafirmando a qualidade e a competitividade do nosso produto.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento e Economia e Vice-Governador Sérgio Gonçalves, esse desempenho positivo é fruto das políticas de governo voltadas para a defesa e expansão da agropecuária. Desde 2019, mais de R$ 80 milhões foram investidos no fortalecimento da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), consolidando Rondônia como área livre de febre aftosa sem vacinação e abrindo portas para novos mercados. Esse avanço permitiu que as exportações de carne e derivados saltassem de US$ 778,7 milhões em 2021 para US$ 1,16 bilhão em 2024.

Essa é mais uma ação do Governo Marcos Rocha, que trabalha com planejamento, estratégia e compromisso para colocar Rondônia no centro das grandes negociações globais. A parceria entre governo, setor produtivo e instituições tem sido essencial para que o estado continue rompendo barreiras, ampliando suas fronteiras comerciais e consolidando-se como um dos maiores expoentes do agronegócio no Brasil e no mundo.

O futuro de Rondônia é promissor, e os números provam que o trabalho sério e a visão estratégica transformam o estado em um gigante do desenvolvimento econômico.