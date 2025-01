Júnior Gonçalves, secretário-chefe da Casa Civil de Rondônia e presidente do União Brasil no estado, reafirmou sua lealdade ao governador Coronel Marcos Rocha e destacou o compromisso com os projetos estratégicos que estão transformando Rondônia.

Em entrevista recente, ele negou rumores sobre sua saída do cargo e apresentou os planos políticos do partido para as eleições de 2026, além de enaltecer os avanços na relação entre os poderes.

Desde 2019 à frente da Casa Civil, Júnior Gonçalves tem desempenhado um papel essencial na harmonia administrativa e política do governo. Ele refutou especulações sobre mudanças em sua função, afirmando que não há indicações por parte do governador. “Rumores surgem, mas nosso foco está no trabalho coletivo e no bem-estar do povo rondoniense”, afirmou.

O secretário ainda destacou que o grupo político liderado por Marcos Rocha é pautado pela estabilidade e pela colaboração. “Há pessoas ansiosas por poder, mas nosso grupo mantém a harmonia e o foco no bem coletivo desde o início da gestão”, reforçou.

Como presidente do União Brasil em Rondônia, Gonçalves revelou os objetivos do partido para os próximos anos. Ele mencionou as pré-candidaturas de Sérgio Gonçalves, atual vice-governador, ao governo estadual, e de Marcos Rocha ao Senado.

“O União Brasil é hoje a maior legenda de Rondônia, com forte presença na bancada federal, representação estadual e liderança municipal. Nosso planejamento é fortalecer ainda mais nossa base e consolidar essas candidaturas”, explicou.

Outro ponto destacado por Júnior Gonçalves foi a relação fortalecida com os poderes legislativo e judiciário. Ele lembrou que desde 2019, parcerias foram estabelecidas para impulsionar avanços em diversas áreas do estado.

O secretário recebeu o título de Honra ao Mérito Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia, reconhecimento de sua articulação política e atuação em prol da harmonia institucional. “Esse reconhecimento reforça nosso propósito de servir ao interesse coletivo e construir um estado mais desenvolvido”, afirmou.

Júnior Gonçalves destacou a superação de desafios no início da gestão e a importância do trabalho em equipe. Ele acredita que a união entre governo e sociedade será crucial para garantir o progresso contínuo de Rondônia.

“Seguimos firmes, trabalhando para que Rondônia avance cada vez mais, com desenvolvimento e justiça para todos os rondonienses”, concluiu.