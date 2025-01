A Polícia Federal (PF), cumpriu nesta quinta-feira (23/1), em Porto Velho/RO, um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal, no âmbito de investigação que apura suposto crime de peculato envolvendo um ex-servidor do IBAMA.

A ação foi originada a partir da prisão em flagrante de um homem, durante a Operação Puritas, deflagrada em novembro de 2024, ocasião na qual foi encontrada uma arma de fogo com o indivíduo, a qual seria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e estava acautelada em nome do ex-funcionário do instituto. Nesse sentido, o homem foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Diante disso, destaca-se que o IBAMA colaborou com todas as fases da investigação empreendida. Além disso, as investigações seguem, a fim de esclarecer todas as circunstâncias dos fatos e identificar os responsáveis.