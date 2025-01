O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar preços acomodados em grande parte do país nesta quinta-feira (23), de estáveis a mais baixos.

Segundo o consultor de Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias, no geral as escalas de abate seguem encurtadas.

“Mesmo assim, há dificuldade na continuidade do movimento de alta. O cenário do consumo interno de carne ainda é a variável chave para justificar esse ambiente, com frigoríficos de mercado doméstico incapazes de absorver novos reajustes do boi gordo. As exportações permanecem em alto nível, com perspectiva de ótimo desempenho para a temporada”, comenta.

Preços médios da arroba do boi

São Paulo: R$ 333,58 a prazo (R$ 333,75 anteriormente)

Minas Gerais: R$ 323,53, estável

Goiás: R$ 323,21, sem mudanças

Mato Grosso do Sul: R$ 326,59 (R$ 327,05 ontem)

Mato Grosso: R$ 318,91, inalterado

Mercado atacadista

O mercado atacadista ainda se depara com preços acomodados no decorrer da semana. No entanto, o ambiente de negócios ainda sugere pela queda das indicações, em especial do traseiro bovino.

“O perfil de consumo ainda aponta para a preferência por proteínas de menor valor agregado, a exemplo da carne de frango, embutidos e ovo”, avalia.

O quarto traseiro foi precificado a R$ 26,00, por quilo. Quarto dianteiro ainda é cotado a R$ 18,50, por quilo. Já a ponta de agulha ainda é precificada a R$ 18,70, por quilo.

Câmbio

O dólar comercial encerrou a sessão em queda de 0,36%, sendo negociado a R$ 5,9250 para venda e a R$ 5,9230 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,8740 e a máxima de R$ 5,9705.