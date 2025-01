O autor Orentino Emerick Dutra lançou recentemente o livro “Seguir a Jesus – Meditações que Transformam”, obra que nasceu a partir de reflexões diárias realizadas todas as manhãs.

Inicialmente compartilhadas com um pequeno grupo de pessoas, essas meditações começaram a alcançar um público maior por meio de linhas de transmissão, atingindo centenas de leitores. Com o tempo, essas mensagens foram replicadas por amigos e grupos, impactando milhares de pessoas.

A temática principal do livro gira em torno dos desafios de seguir e servir a Jesus com lealdade e dedicação. As meditações são embasadas nas Sagradas Escrituras, oferecendo reflexões e ensinamentos que buscam transformar vidas e inspirar um compromisso mais profundo com a fé cristã.

“Essas reflexões começaram de forma simples, mas foram ganhando força e alcançando muitos corações. Acredito que milhares de pessoas já foram tocadas por essas mensagens”, explicou o autor Orentino Dutra.

O livro “Seguir a Jesus – Meditações que Transformam” foi publicado há cerca de 15 dias pela editora Getsemani, localizada em Belo Horizonte. Este é o segundo livro de Orentino Dutra lançado pela mesma editora, consolidando seu trabalho como autor. O primeiro livro, lançado há sete meses, também aborda temas voltados à vida cristã e já teve ampla aceitação entre os leitores.

Orentino compartilhou que está gravando conteúdos sobre o livro para divulgar ainda mais a obra e alcançar um público mais amplo. “Estou à disposição para falar mais sobre este trabalho. Agradeço pelo apoio e pela oportunidade de compartilhar esta mensagem com todos,” concluiu o autor.

>>>Vídeo abaixo: