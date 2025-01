Em um jogo emocionante pela primeira fase da Copa Verde, a Gazin Porto Velho enfrentou o Humaitá-AC no estádio Aluízio Ferreira e garantiu a classificação com uma virada histórica.

A partida, repleta de ação, contou com todos os seus cinco gols marcados no segundo tempo.

O Humaitá começou melhor e abriu 2 a 0, explorando jogadas rápidas pelas laterais. O primeiro gol veio dos pés de Felipe, que, após jogada pela ponta direita, driblou o zagueiro e bateu firme cruzado. Poucos minutos depois, em outro contra-ataque pela direita, Marquinhos aproveitou a desorganização da defesa da Locomotiva e, livre na pequena área, ampliou a vantagem.

Com a vantagem no placar, o time acreano recuou, permitindo à Gazin Porto Velho pressionar em busca de um gol. Apesar das grandes defesas do goleiro Martins, a Locomotiva encontrou no jogo aéreo a chave para a reviravolta.

O primeiro gol veio aos 30 minutos, em um lance confuso dentro da área em que Erivan aproveitou para finalizar com precisão. O empate chegou aos 40 minutos, novamente com Erivan, que, após cobrança de escanteio, antecipou-se à zaga e cabeceou para o fundo da rede. O gol da vitória aconteceu nos minutos finais, em mais uma jogada aérea: Rennã subiu bem e cabeceou por cobertura, vencendo o goleiro adversário e garantindo o 3 a 2 para o time da casa.

Com o triunfo, a Gazin Porto Velho avança à segunda fase da competição e agora se prepara para encarar o Paysandu.