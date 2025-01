O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos), um dos grandes parceiros da administração do prefeito, delegado Flori Cordeiro de Miranda Junior (Podemos), destinou o montante de mais de R$ 3,6 milhões, proveniente de emenda parlamentar junto ao governo de Estado, para ser aplicado na saúde do município de Vilhena.

Os recursos destinados já estão na conta da prefeitura, são para aquisição de equipamentos para melhorar o atendimento hospitalar, no valor de R$ 3.6 milhões para compra de torres cirúrgicos para fazer cirurgias de vídeo, arco cirúrgico e compra de vários outros implementos e materiais que serão adquiridas para o hospital regional de Vilhena, já foi adquirido e entregue um aparelho moderno para realizar cirurgias renais, nos munícipes.

O deputado destacou que estes recursos são fundamentais para um bom funcionamento do sistema de saúde em Vilhena, no Cone Sul do Estado. Goebel relembra que o hospital regional de Vilhena, também atende moradores de cidades vizinhas. Manter esta estrutura funcionando bem é essencial para capilarizar o acesso a saúde no município.

“Quando destinamos recursos para o município de Vilhena, não é apenas a população deles que é beneficiada. Moradores da cidade vizinha como Chupinguaia, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Pimenteiras e municípios do Estado vizinho de Mato Grosso, também são contemplados, pois estes atendimentos são amplificados para toda a região do Cone Sul do Estado. Em 2025 estamos dando sequência ao trabalho que estamos fazendo desde o início de nosso mandato e a saúde sempre será tratada como prioridade”, enfatizou Goebel.

“Sou deputado estadual do interior rondoniense. Acredito que temos que ficar perto dos municípios, perto das pessoas, para agir diante das necessidades. Esse é o meu compromisso. Podem contar sempre com meu apoio e trabalho para melhorar todo o interior do nosso Estado de Rondônia. Estarei sempre à disposição de todos”, disse Luizinho.