Os jogos de cassinos online se tornaram um verdadeiro sucesso no Brasil e no mundo. Com isso, muitos jogadores famosos começaram a transmitir suas jogatinas nas principais máquinas de grandes plataformas, como a Brazino. E hoje, vamos te mostrar quais jogos os streamers populares de cassino online jogam em suas lives.

Streamings de Jogos Populares

A grande diversidade e modelos de jogos de cassino online permitem que os apostadores encontrem muitos streamers populares em diferentes máquinas. Assistir a esses streamings permite que os jogadores possam aprender mais sobre os jogos antes de começar a apostar. Confira abaixo alguns dos mais populares do Brasil.

Caça-Níqueis

As máquinas caça-níqueis nos cassinos online possuem uma grande variedade de temas, diferente número de linhas de pagamentos, diferentes RTP e volatilidade. Entre alguns títulos populares jogados pelos streamers, podemos citar: Gates of Olympus, Sweet Bonanza e Fortune Rabbit. Mas, sem dúvidas o grande destaque é o Fortune Tiger.

Fortune Tiger

O Fortune Tiger, popularmente conhecido como “Jogo do Tigrinho” no Brasil, é a máquina caça-níqueis mais jogada do país. O jogo possui o formato clássico, com 3 rolos e 3 linhas e 5 faixas de pagamento, onde o jogador precisa conseguir três símbolos iguais para ganhar.

Fortune Tiger Informações Desenvolvedor PG Soft Lançamento 2022 RTP 96,81% Volatilidade Média Multiplicador máximo 2.500x

O jogo reúne elementos clássicos e modernos, com símbolos que oferecem multiplicadores maiores para os prêmios e giros grátis. A aposta mínima é de R$ 0.40 e a aposta máxima de R$ 500, com o prêmio máximo sendo de 2.500x o valor apostado.

Jogos de Crash

Os crash games se tornaram muito famosos devido suas rodadas dinâmicas, prêmios altos e maior influência dos jogadores nos resultados. Diferente dos jogos caça-níqueis, aqui os apostadores têm participação ativa nas rodadas, decidindo o momento de encerrar a rodada e ficar com os ganhos. Alguns títulos famosos, são Aviator, Minas de Ouro, Plinko e Go Rush, com o grande destaque ficando para o Spaceman.

Spaceman

Conhecido como “Jogo do Astronauta” no Brasil, é um jogo de crash com tema de espaço e astronauta. Basicamente, o astronauta começa a subir para o espaço acompanhado de um multiplicador, quanto mais tempo na tela e subindo maior o prêmio. O objetivo do apostador é parar a subida antes que ele voe para longe e a rodada seja perdida.

Spaceman Informações Desenvolvedor Pragmatic Play Lançamento 2020 RTP 96,50% Volatilidade Baixa Multiplicador máximo 5.000x

O jogo possui uma interface interativa e amigável, com uma música divertida e um tema inovador. A aposta mínima é de R$ 0.50 e a aposta máxima de R$ 500, com multiplicador máximo de 5.000x o valor da sua aposta em cada rodada.

Jogos Clássicos de Cassino

Os jogos tradicionais de cassino também estão presentes nas plataformas online, fazendo um verdadeiro sucesso e com opções de jogos ao vivo. Além disso, os torneios também são atração para os streamers exibirem para os seus seguidores, principalmente aqueles com altas premiações.

Entre os jogos mais populares, podemos listar:

Poker : O Poker é o maior jogo de cartas do mundo, com torneios que envolvem prêmios de milhões de dólares. O jogo consiste em estratégia para apostas e construção da mão mais forte, mas também envolve fatores psicológicos.

Roleta : A roleta é um jogo dos jogos mais queridos dos cassinos, reúne sorte e estratégias com grandes prêmios disponíveis. Os apostadores podem apostar em cores, números ou combinações e ganham quando a bolinha para nesses números.

Blackjack : O tradicional jogo de “Vinte e Um” é um dos mais populares entre os brasileiros. Basicamente o objetivo é apostar contra outros jogadores e aqueles que tiverem a mão mais forte até 21 pontos vence a partida.

Baccarat : O Baccarat é um jogo que vem se tornando cada vez mais popular no Brasil. Possui regras simples e boas ofertas de prêmio, onde o objetivo é construir a mão mais forte, sendo disputado entre dois jogadores (jogador x banca).

Esses jogos mantêm toda atmosfera dos antigos cassinos presenciais, mantendo uma base de jogadores ao redor do mundo e contando com novas variantes nas plataformas online. Por isso, estão sempre entre os principais títulos que os streamers populares de jogos de casino transmitem.

Conclusão: Assista os Streamings e Aprenda Como Jogar

Assistir os streamers de jogos de cassino online em ação permite que você aprenda um pouco mais sobre as máquinas caça-níqueis antes de começar a jogar. Em minha experiência acompanhando streamings, foi possível aprender como usar melhor os recursos dos jogos, estratégias mais funcionais e aprender algumas dicas importantes. Por isso, acompanhar essas transmissões podem ser uma ótima escolha, tanto para jogadores novatos quanto veteranos.