A comunidade dos balneários do rio Piracolino, como as chácaras da Amizade e Pôr do Sol, na área rural de Vilhena, está sendo contemplada com a construção da primeira ponte de concreto da região.

A obra é resultado de uma parceria entre o vereador Eliton Costa, a Secretaria de Obras do município e a deputada estadual Rosângela Donadon, que destinou os recursos necessários para viabilizar a estrutura.

De acordo com Eliton Costa, a iniciativa atende a uma antiga reivindicação dos moradores, que enfrentavam dificuldades para acessar as comunidades devido às condições precárias da ponte de madeira anterior. “Essa foi uma solicitação nossa, levada à Secretaria de Obras, que, com o apoio da deputada Rosângela Donadon, conseguiu viabilizar os recursos do governo do estado para a construção. É uma grande conquista para nossa área rural,” destacou o vereador.

A nova ponte, feita de concreto, representa um marco importante para a infraestrutura rural de Vilhena. Além de oferecer mais segurança para o tráfego de veículos e pedestres, a estrutura é projetada para suportar o transporte de cargas agrícolas, um ponto fundamental para os produtores da região.

Com a conclusão da obra, os moradores das Chácaras da Amizade e Pôr do Sol terão acesso facilitado e mais seguro, principalmente em períodos chuvosos, quando o deslocamento pela ponte de madeira era dificultado. A nova estrutura também permitirá melhor escoamento da produção agrícola e o transporte de serviços essenciais, como ambulâncias e ônibus escolares.

